Anna Popek w "Jaka to Melodia?"!

Reklama

Choć kontrowersji wokół teleturnieju nie brakuje, gwiazdy wręcz palą się do wzięcia udziału w muzycznym programie. Okazuje się, że jedną z gościnnych uczestniczek będzie dziennikarka TVP, "ulubienica prezesa Kurskiego" - Anna Popek. Choć sama przyznała, że niekoniecznie jest specjalistką od zgadywania utworów po kilku dźwiękach, to na myśl o obecności przed pulpitem i tablicą z zagadkami, na jej twarzy pojawia się radość, a w głosie słychać ekscytację. Na siódmej już gali "Flesz Fashion Night", oceniła dla nas nowego prowadzącego "Jaka to Melodia?" - Norbiego! Przypadł jej do gustu? Pozostawiamy Was z tym pytaniem i materiałem wideo!

Polecamy: Już DZIŚ pierwszy odcinek "Jak to melodia" z Norbim! Specjalni goście, nowa czołówka. Jakie zmiany czekają na widzów? WIEMY

Reklama

Norbi w nowej roli czuje się fantastycznie