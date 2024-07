Zupełnie nowa para w "Pytaniu na śniadanie"! Czwartkowe wydanie śniadaniówki TVP2 poprowadzi Anna Popek i Jacek Rozenek. Anna Popek jest jedną z najbardziej doświadczonych rozrywkowych dziennikarek Telewizji Polskiej - do tej pory prowadziła m.in. "Świat się kręci" czy "Misja Wakacje". Wcześniej również prowadziła śniadaniówkę TVP - związana z nią była przez około 12 lat. Jacek Rozenek prowadził "Pytanie na śniadanie", ale w innej parze - razem z Iwoną Radziszewską.

Rozenek i Popek w "Pytaniu na śniadanie"

Jak waszym zdaniem, sprawdzi się nowy duet w "Pytaniu na śniadanie"? To dobra decyzja produkcji o połączeniu Popek i Rozenka? Kolejne nasuwające się pytanie to, czy Popek i Rozenek na stałe będą występować razem czy to tylko jednorazowa akcja? O tym dowiemy się zapewne jutro rano w TVP2!

Sprawdzą się w duecie?

Anna Popek wraca do "Pytania na śniadanie"!

Razem z Jackiem Rozenkiem poprowadzą "Pytanie na śniadanie".