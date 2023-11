Anna Mucha zdradziła, czego nienawidzi w macierzyństwie! Gwiazda serialu "M jak miłość" należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność, a zwłaszcza prywatność swoich dzieci. Anna Mucha do tej pory nie zabierała syna i córki na oficjalne imprezy, a w sieci trudno znaleźć ich wspólne zdjęcia, jednak w ostatnim wywiadzie dla magazynu "Viva!" aktorka uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała o swoich dzieciach i macierzyństwie. Jaką jest mamą i czego nienawidzi w opiece nad dziećmi?

Aktorka w rozmowie z "Vivą!" zdradziła, jaką jest mamą. Anna Mucha przyznała, że bardzo martwi się o Stefanię i Teodora, ale nie zamierza chować ich pod kloszem.

Anna Mucha nie ukrywa, że jest coś, czego nienawidzi w macierzyństwie. Okazuje się, że chodzi o... odrabiane pracy domowej ze swoimi pociechami!

Wkurza mnie to, nienawidzę tego robić! Myślałam, że odrabianie prac domowych z dzieckiem to sama radość! Gówno prawda. Matematyki nie znoszę, nawet na poziomie dwa plus pięć - przyznała w rozmowie z Piotrem Najsztubem. (...) Widmo szkoły w tym najgorszym możliwym wydaniu wraca do ciebie i zaczynasz to znowu przerabiać już jako dorosła, świadoma osoba. I to jest koszmar! Może jak „będziemy” w starszej klasie...