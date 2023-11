Anna Mucha potwierdziła czy zdementowała doniesienia o rozstaniu z Marcelem Sorą? Zaledwie kilka tygodni temu magazyn "Party" poinformował, że gwiazda serialu "M jak miłość" i jej partner po 10 latach zakończyli swój związek- Anna Mucha i Marcel Sora mieli się rozstać w przyjacielskich relacjach pod koniec minionego roku. Aktorka do tej pory nie komentowała medialnych doniesień, ale ostatnio pojawiła się u boku Marcela Sory na premierze trzeciej części kultowego filmu "Kogel Mogel"! Teraz okazuje się, że Anna Mucha udzieliła wywiadu, w którym padło pytanie o jej rozstanie z partnerem. Co odpowiedziała? Zobaczcie sami!

Anna Mucha w najnowszym wydaniu magazynu "Viva!" w dość zaskakujący sposób odpowiada na pytanie o rozstanie z Marcelem Sorą. Aktorka opublikowała okładkę gazety i zdradziła swoim fanom, co powiedziała w rozmowie z Piotrem Najsztubem.

ps. Moi Drodzy, jeśli chcecie zobaczyć piękna sesje i przeczytać ciekawy wywiad to zapraszam kupcie @viva_magazyn, ale jeśli spodziewacie się „komentarza” albo sensacji w odniesieniu do mojego życia prywatnego to przykro mi! bo oto cały fragment: - Miło nam się rozmawia, ale… Czy „wracasz na rynek ? Jak się to mówi w Warszawie.

- …?

- Kiedy dziewczyna w Warszawie rozstaje się z mężem, partnerem, to mówi się, że „wraca na rynek”.

- Najsztub, naprawdę interesują cię takie rzeczy? Przejdźmy do kolejnego pytania.” I tyle. Wiec jak sami widzicie ????????‍♀️ #peace #love.