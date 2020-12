Anna Mucha zaliczyła świąteczną wpadkę w sieci! W odważnym stroju chciała zaśpiewać piosenkę i wtedy... Musicie to zobaczyć! 

Anna Mucha należy do grona gwiazd, które mają ogromne poczucie humoru oraz dystans do siebie. Właśnie postanowiła wprowadzić swoich obserwujących w świąteczny klimat i zrobiła to w charakterystyczny dla siebie sposób... Zaśpiewała świąteczną piosenkę w bardzo odważnym stroju i... zaliczyła wpadkę! To, co zrobiła sprawiło, że nie potrafiła przestać się z siebie śmiać! Musicie to zobaczyć!

Anna Mucha zaliczyła świąteczną wpadkę

Anna Mucha zdecydowanie nie może doczekać się świąt. Pomimo tego, że w tym roku czeka nas nieco smutniejsze Boże Narodzenie, niż to jakie od zawsze pamiętamy, aktorki nie opuszcza dobry humor. Już od pierwszego dnia grudnia postanowiła wprowadzić świąteczny klimat u siebie i swoich obserwujących na Instagramie. W sieci pojawił się filmik, na którym Anna Mucha w zmysłowym staniku postanowiła odśpiewać jeden z najbardziej znanych na świecie świątecznych szlagierów. Chodzi oczywiście o "Last Christmas". W trakcie śpiewania zorientowała się jednak, że całe życie śpiewała tę piosenkę z błędem!

Ten moment, kiedy dowiadujesz się po tylu latach słuchania tej piosenki, że to nie jest "Last year" tylko "Lasy Christmas". Zaśpiewać wam coś jeszcze? Zapytała - nie mogąc opanować śmiechu

Dobry humor gwiazdy udzielił się jej obserwatorom. W końcu dobra energia i radość z małych pomyłek jest w cenie, a już szczególnie w czasach, kiedy pandemia koronawirusa zupełnie odmieniła naszą dotychczasową rzeczywistość:

- Dobre! W pewnym momencie zgłupiałem, bo melodia pasowała tylko słowa jakieś dziwne ale wyjaśniło się gdy wysłuchałem do końca!!!! Brawo !!!!!!👍

- Uwielbiam ten dystans do siebie, dzięki za rozweselenie. No nie zasnę przez ten śmiech

- Spróbuj się nie zaśmiać, słysząc ten śmiech

- Wspaniale super 💗💗💗

Wam też zdarza się wymyślać słowa śpiewając ulubione piosenki?

Anna Mucha postanowiła wprowadzić klimat świąt, śpiewając "Last Christmas" z błędem

Wpadliście w świąteczny nastrój?