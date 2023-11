Reklama

Anna Mucha pojawiła się na 18-tych urodzinach serialu "M jak miłość", w którym gra od 2003 roku. Aktorka nigdy nie zdecydowała się jak Małgorzata Kożuchowska zrezygnować z roli w "M jak miłość", ale kilka razy jej bohaterka znikała z serialu. Raz, gdy Mucha wyjechała na studia aktorskie do Nowego Jorku, innym razem, gdy grała w serialu TVN "Prosto w serce". To właśnie wtedy aktorka była po raz pierwszy w ciąży ze swoją córką Stefanią. I wydarzyło się coś, czego się nie spodziewała. Zadzwonił do niej twórca "M jak miłość" - Tadeusz Lampka. Co jej powiedział? Zobaczcie nasz wywiad z aktorką!

Anna Mucha na urodzinach M jak miłość

