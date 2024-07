Anna Mucha po urodzeniu drugiego dziecka zafundowała sobie dość długi, jak na standardy w polskim show-biznesie, urlop macierzyński. Jej pierwsze publiczne wyjście miało miejsce niemal dwa miesiące po porodzie, a dopiero niedawno gwiazda wróciła do pierwszych zawodowych aktywności. Przypomnijmy: Mucha przerwała urlop macierzyński. Miała ważny powód

Reklama

Aktorka za pośrednictwem swojej agentki zapowiadała jednak, że raczej nieprędko wróci do pracy na pełnych obrotach. Wszystko wskazuje na to, że ten czas już nadszedł. Jak informuje "Party", Anna pojawi się niebawem na planie "M jak Miłość". To nie koniec - 29 kwietnia zobaczymy ją już w spektaklu "Single i Remiksy", a dla Muchy będzie to początek prawdziwego maratonu, bo jak dodaje magazyn, grafik w teatrze gwiazdy powoli zapełnia się aż do... 2015 roku.



W czerwcu planujemy zagrać sztukę w Londynie. I cieszymy się, że Ania znów jest z nami. Ma co robić! Tylko na ten rok zaplanowaliśmy aż 60 spektakli. Mamy też już wstępne zaproszenia z różnych miejsc na następny sezon i powoli ustalamy terminy - zdradza w rozmowie z "Party" Mariola Berg, współproducentka spektaklu.



Magazyn donosi też, że podczas tournee po Polsce Annie prawdopodobnie będzie towarzyszył dwumiesięczny syn Teodor. Pracowita mama!

Zobacz: Mucha śmieje się z krytyków jej figury po ciąży. Pokazała jak mocno schudła

Zobacz także

Reklama

Rodzinne wakacje Anny Muchy: