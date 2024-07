Kilka miesięcy temu Anna Mucha za pośrednictwem swojego bloga poinformowała, że czasami zastanawia się nad przeprowadzką do innego kraju, a konkretnie do Włoch. Gwiazda spędzała tam urlop i tak zakochała się w klimacie słonecznej Italii, że obejrzała nawet wstępnie kilka nieruchomości. Przypomnijmy: Mucha chce wyprowadzić się z Polski?

Reklama

Okazuje się, że w swoich pragnieniach Mucha nie jest odosobniona, a na przeprowadzce zależy ponoć najbardziej jej partnerowi, Marcelowi Sorze. Jak donosi "Fakt", mężczyzna mocno nalega i próbuje przekonać ukochaną do zmiany miejsca zamieszkania. Dlaczego? Marcela przytłacza popularność Anny, która wiążę się z niemal stałą obecnością paparazzi w ich życiu i byciu pod lupą. Ten aspekt związku z gwiazdą zupełnie go nie interesuje i widzi ich rodzinę żyjącą anonimowo we Włoszech, gdzie oglądali już potencjalne domy.

Za każdym razem, gdy widzi fotografa, jest wkurzony. To nawet widać na zdjęciach. Rozumie, że Ania jest popularna i to część jej pracy, ale wolałby, żeby jego to nie dotyczyło. Nigdy nie chciał wspólnej okładki ani wywiadów, nie interesuje go popularność - mówi znajomy pary w rozmowie z "Faktem".

Myślicie, że Anna Mucha zrezygnuje z kariery w Polsce i rzeczywiście się wyprowadzi? Udałoby się jej połączyć pracę w kraju z życiem we Włoszech?

Zobacz: Ciężarna Mucha bez retuszu za kulisami świątecznej sesji

Zobacz także

Reklama

Mucha w siódmym miesiącu ciąży z wizytą w Pałacu Prezydenckim: