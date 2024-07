Anna Mucha to nie tylko aktorka, ale też prawdziwa reklamowa machina. Gwiazda podpisała ostatnio kontrakt z Oriflame i została ambasadorką tej marki, a kilka miesięcy temu wystąpiła w sportowej kampanii Reeboka. Przypomnijmy: Mucha na męczącym treningu w nowej reklamie

Ostatnio w internecie pojawiło się mnóstwo złośliwych komentarzy pod adresem Muchy, w których sugerowano, że aktorka przybrała kilka dodatkowych kilogramów i trochę się ostatnio zaokrągliła, a niektórzy sugerowali nawet drugą ciążę. Nie wiadomo, jaki w tym udział mają anonimowi komentatorzy, ale Ania postanowiła zadbać o swoją formę i rozpoczęła serię wyczerpujących ćwiczeń znanych pod nazwą "6 Weidera". O wrażeniach z pierwszego treningu poinformowała na blogu:



pierwsza Szóstka poszła... :))) miłe złego (?) początki... Marcel leżał na kanapie i patrzył... zupełnie jak mój kot... ciekawe kiedy do mnie dołączy ... Marcel, nie kot. M. właśnie spytał: "to była TA szóstka? o! to nic takiego, myślałem, że to Ci zajmie cały dzień..." kochany, wspierający mężczyzna! ;) - napisała gwiazda.