Anna Mucha apeluje do Toma Cruise'a: "Tom, it is impossible"! O co chodzi?

Anna Mucha zamieściła na swoim InstaStory obszerną relację, w której protestuje przeciwko wysadzeniu 114-letniego mostu w Pilchowicach. Według medialnych doniesień, zabytkowa konstrukcja ma zostać wysadzona na potrzeby najnowszej części filmu "Mission Impossible", w którym główną rolę gra Tom Cruise. Polska gwiazda postanowiła zaapelować w tej sprawie do wielkiej gwiazdy światowego kina. Zobaczcie!

Anna Mucha apeluje do Toma Cruise'a! "Tom, it is impossible!"

Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że ekipa pracująca przy najnowszej części filmu "Mission Impossible" upatrzyła sobie właśnie nasz kraj do nakręcenia pewnej sceny. Producenci wpadli na pomysł, by wykorzystać do tego 114-letni most w Pilchowicach, który na potrzeby filmu ma zostać wysadzony! Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Paweł Lewandowski, ostatnio w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że on nie widzi przeciwwskazań, aby ekipa filmowa zrealizowała swoje plany.

Ja bym się nie fiksował, że to jest zabytek. Nie każda stara rzecz jest zabytkiem. Wyraźnie jest napisane w ustawie, że zabytkiem jest tylko to, co ma wartość społeczną, artystyczną bądź naukową. [...] Jeśli więc obiekt jest nieużytkowany, niedostępny, to nie ma takiej wartości. Więc to nie jest zabytek - odniósł się do pytania o most w Pilchowicach Paweł Lewandowski w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jednak w obronie mostu w Pilchowicach staje coraz więcej osób, w tym między innymi Anna Mucha. Gwiazda w dosadny sposób wyraziła swoje niezadowolenie z faktu, że twórcy kolejnej części "Mission Impossible" chcą wysadzić konstrukcje, która ma już 114 lat! W swojej relacji na Instagramie dodała kilka zdjęć właśnie z tego miejsca. Aktorka dodatkowo opatrzyła je podpisami, w których zaapelowała do samego Toma Cruise'a!

A my zwiedzamy, bo to jest 114-letni most, który Tom Cruise chce wysadzić w powietrze. A my mówimy" Tom, it is impossible! Nie ma na to naszej zgody - brzmią podpisy na zdjęciach, które dodała Anna Mucha.

Instagram

Czy most ostatecznie zostanie wysadzony przez ekipę filmową? Na razie nie ma jeszcze na ten temat oficjalnych informacji. Według medialnych doniesień filmowcy twierdzą, że most jest w bardzo złym stanie technicznym, więc po zakończeniu zdjęć zostanie on rozebrany i wybudowany na nowo. Dobry pomysł? Czy jednak warto bronić tego, który ma już 114 lat? Jedno jest pewne - Ania Mucha w tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości!