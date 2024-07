Anna Mucha ma teraz dużo pracy. Aktorka gra w serialu "M jak miłość" i od dawna prowadzi swojego bloga. Teraz doszedł jej nowy kontrakt, ponieważ gwiazda występuje w reklamach sieci komórkowej. Zobacz: Anna Mucha została twarzą sieci komórkowej! Inna marka przedłużyła kontrakt z aktorką

To jednak nie wszystko. Mucha będzie mogła sprawdzić się w nowej roli, ponieważ TVP zaangażowało ją do kolejnego projektu. Jak podaje najnowszy numer "Party" już niebawem pojawi się nowy serial z aktorką - "Uwikłani", a ponadto zadebiutuje jako współprowadząca program "Świat się kręci". Do tej pory jedyną gospodynią była Agata Młynarska, ale od marca towarzyszyć jej będzie Anna Mucha. Z pewnością nie zabraknie emocji, a widzowie mogą liczyć na ich dużą dawkę.

Cieszycie się?

