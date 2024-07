Anna Mucha po narodzinach drugiego dziecka nie może narzekać na brak zajęć. Aktorka po niecałych trzech miesiącach wróciła do pracy a pełnych robotach - pojawiła się na planie zdjęciowym "M jak Miłość", rozpoczęła próby do spektaklu i wzięła udział w kilku kampaniach promocyjnych marek, z którymi współpracuje. Ostatnio ruszyła z nowym projektem. Przypomnijmy: Mucha nie cierpiała długo po rozstaniu. Znalazła nowy pomysł na siebie

To jednak nie koniec. Już niebawem telewidzowie będą mogli zobaczyć Annę podczas dużego muzycznego wydarzenia. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Mucha poprowadzi wielki koncert "Sabat Czarownic". Towarzyszyć jej będzie Barbara Kurdej-Szatan, która była ostatnio konferansjerką podczas festiwalu. Dla Muchy będzie to pierwsza impreza w roli prowadzącej od 8 lat i pamiętnego już Festiwalu Filmowego w Gdyni, podczas którego szokowała wypowiedziami i kreacjami.



Ania dostaje mnóstwo propozycji prowadzenia imprez, ale do tej pory konsekwentnie je odrzucała - woli ten czas spędzać z dziećmi. Zgodziła się jednak poprowadzić "Sabat Czarownic" bo to duże wydarzenie z tradycją i skupione wokół kobiet z pazurem i humorem. Po tylu latach przerwy będzie to dla niej nie lada wyzwania, ale ona lubi się sprawdzać w takich sytuacjach - zdradza w rozmowie z nami osoba z otoczenia aktorki.