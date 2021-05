Anna Mucha pochwaliła się ciążowym brzuszkiem! Fani są w szoku 

Anna Mucha należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoje życie prywatne. Gwiazda "M jak miłość" nie komentuje medialnych doniesień dotyczących jej bliskich i do tej pory nie pokazywała wspólnych zdjęć z partnerem, czy z dziećmi. Teraz jednak aktorka zrobiła wyjątek! Na profilu Anny Muchy na Instagramie pojawiło się piękne zdjęcie syna i córki. Dumna mama pokazała fotkę Stefanii i Teodora z okazji Dnia Matki. Pod zdjęciem pojawił się wzruszający wpis. Zobacz także: Anna Mucha jest już po ślubie?! Jej komentarz jest intrygujący Mucha pokazała zdjęcie córki i syna! To pierwszy raz, kiedy Anna Mucha opublikowała w sieci zdjęcie dzieci. Z okazji Dnia Matki aktorka pochwaliła się swoim szczęściem. ... dziękuje, że wybraliście mnie na swoją Mamę, że obdarzyliście mnie tą radością, przywilejem i zaszczytem. kocham !!! miałam (mam!) dużo szczęścia !!!!- napisała na Instagramie. Fani gwiazdy "M jak miłość" są zachwyceni Stefanią i Teodorem. Jak internauci komentowali fotkę? Słodziaki 😘 Super dzieciaki Pani Aniu!😍❤ Jakie już duże dzieciaczki!- pisali fani. Zobaczcie ZDJĘCIE dzieci Anny Muchy! Prawda, że słodkie? Zobacz także: ANNA MUCHA PRZESTAŁA FARBOWAĆ WŁOSY? GWIAZDA TERAZ Z DUMĄ NOSI SIWE PASEMKA! Anna Mucha po raz pierwszy pokazała zdjęcie swoich dzieci. Aktorka do tej pory nie publikowała w sieci fotek swoich pociech.