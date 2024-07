Anna Mucha nie przestaje zaskakiwać. Niedawno aktorka wydała książkę "Toskania, że Mucha nie siada", w której opisała wiele miejsc w Toskanii, w których można dobrze i porządnie zjeść. Zdradziła, że kocha makarony, nie mogłaby żyć bez mięsa, a pizzę zjada całą. Do tego aktorka zawsze i wszędzie powtarza, że lubi swoje kobiece kształty.

Co więcej, Ania właśnie pojechała na wakacje do Toskanii z cała rodziną, żeby zbierać inspirację do kolejnej książki. Tym razem kulinarnej!

Dlatego wielkie było nasze zdziwienie, gdy Ania, która zapowiada, że zapamiętuje miejsca i podróże smakami, nagle wrzuciła na Instagram zdjęcie bardzo dietetycznego śniadania. Czyżby Mucha była na diecie! Co napisała?

A na zdjęciu płatki, borówki, porzeczki, maliny, rodzynki, orzechy! Czyli tylko ze 100 kalorii. Zapytaliśmy jej znajomą, czy aktorka zdecydowała się pójść na dietę.



Na temat diety odchudzającej nic mi nie wiadomo - a zdrowe i ładne śniadania Anka je od kiedy pamietam. A dieta to przecież sposób odżywiania. Teraz jest sezon na owoce trzeba z tego korzystać - śmieje sie w rozmowie z nami koleżanka Ani.

Zdrowe jedzenie jest w modzie i jedno jest pewne, Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska byłyby z Anny Muchy dumne i dorzuciłby do śniadania pewnie parę innych, nowych składników :)

A Wy co sądzicie o figurze Ani Muchy?