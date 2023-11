W 5. odcinku serialu „Za marzenia” na widzów czekają wielkie emocje. Już 1 kwietnia do ekipy serialu dołączy Anna Mucha. Aktorka zagra Miss Gabi, która będzie ekscentryczną piosenkarką. Muzyczna gwiazda nakręci teledysk z Szymonem i wprowadzi do serialu powiew świeżości. To jednak nie koniec emocji! Korcz zorientuje się, że jego nowa współpracowniczka nie ma tyle materiału, aby nagrać płytę. Aby rozwiązać jej problem poleci piosenkarce młodego kompozytora, Bartka Sokoła. Jak zakończy się ich współpraca?

