Ciąże gwiazd wzbudzają spore zainteresowanie mediów. Jednak ostatni tabloidy zaczynają wytykać, znanym mamą, że zarabiają na swoich ciążach i dzieciach. Wystarczy spojrzeć tylko na "aferę wózkową" Małgorzaty Sochy. Zobacz: "Nie zdecydowałam się na taki układ"

Inną znaną mamą, której wylicza się wszystko, co robi jest Anna Mucha. Aktorka w okresie pierwszej ciąży, jak i obecnie, gdy spodziewa się drugiego dziecka, zaangażowała się w kilka projektów, które mają sprawić, aby życie kobiet i ich pociech było łatwiejsze i przyjemniejsze. Dziś w "Pytaniu na śniadanie" gwiazda odpowiedziała na zarzuty, jakoby lansowała się na byciu matką.

- Jestem stworzona do tego, aby być w ciąży. Mogłabym być w ciąży non stop. Ja mam o tyle szczęśliwą i komfortową sytuację, że się świetnie czuję. Jestem szczęśliwa i zadowolona nie licząc tych pierwszych trzech miesięcy, to wtedy jest super. Z ciążą bywa różnie. Ja mam w sobie dyscyplinę. Moje dzieci widzą, że jeżeli chciałabym je wykarmić, to muszę pracować - wyznała Mucha. Nie przypominam sobie żadnej okładki z moją córką. Nie przypominam sobie, abym planowała coś takiego w przyszłości. To że pewne drogi się przede mną otworzyły, to myślę, że jest to coś naturalnego. To że walczę o pewne udogodnienia to jest coś naturalnego. Nie mam takiego poczucia żebym robiła coś wbrew sobie - dodała.