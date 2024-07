Anna Mucha nawet po urodzeniu dzieci nie ma problemu z wygłaszaniem kontrowersyjnych opinii, a najbardziej zapadła w pamięć ta, dotycząca święta Niepodległości. Aktorka często zabiera również głos w sprawie macierzyństwa. I tak ostatnio w programie śniadaniowym wzięła udział w dyskusji na temat przewijania dzieci w miejscach publicznych. Dla mam miała zaskakującą radę. Zobacz: Mucha to doświadczona matka. Dla innych mam ma kontrowersyjną radę

Teraz aktorka zabrała głos w sprawie sposobu wychowania dzieci przez Roberta Gawlińskiego. Wypowiedź jego syna wywołała medialną burzę, ponieważ Benjamin pochwalał model wychowawczy swoich rodziców, którzy pozwolili zapalić mu pierwszego papierosa w ich towarzystwie. Taki sam liberalny stosunek ma Mucha, która podzieliła się swoimi przemyśleniami na blogu:

Gwiazda dodała również, że takie poglądy wyniosła ze swojego rodzinnego domu, gdzie mama ufała w jej mądrość i dlatego w życiu nie wypaliła ani jednego papierosa:

A skoro już o zaufaniu mowa: moja Mama (a daleko Jej do rock’rolla!, sorry Mamuś ;) ) jak byłam nastolatką położyła przede mną na stole paczkę papierosów i powiedziała, że jeśli kiedykolwiek zechcę palić, to lepiej, żebym robiła to w domu, lepiej, niż żebym się ukrywała, że przecież pamiętam, że nie warto kłamać, że to trochę poniżające chować się za winklem itd. itp. i że jak będę potrzebowała na papierosy, to też lepiej powiedzieć niż kombinować… Moja Mama ufała w moją mądrość (?) i w to, jak mnie wychowała. i to nie tylko w kwestii papierosów, ale również we wszystkich podobnych „delikatnych” materiach… efekt? w życiu nie wypaliłam jednego papierosa!