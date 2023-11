Reklama

W połowie listopada zakończyły się zdjęcia do filmu "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3", w którym zagrali m.in. Nikodem Rozbicki i Anna Mucha. Młody aktor wcielił się w syna Kasi Zawady, Marcina. Wiemy już, że jego bohater będzie flirtował z Agnieszką, córką Wolańskich! Na swojej drodze spotka też seksowną urzędniczkę, Annę Muchę. Co o przystojnym aktorze i pracy z nim powiedziała nam Anna Mucha? Aktorzy pochwalili się ostatnio zdjęciem, na którym widać było, że są zaraz po nagrywaniu namiętnej sceny pocałunku. Co Mucha zdradziła na temat tej sceny? Jak czuła się w objęciach Nikodema?

Zobacz nasz wywiad z aktorką!

Zobacz: Mikołaj Roznerski zdradził, kogo zagra w "Kogel Mogel 3"!

Reklama

Premiera "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" już 25 stycznia.