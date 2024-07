Dziś Dzień Niepodległości. Wczoraj w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste wręczenie kokard te święto z udziałem pary prezydenckiej. Na spotkaniu pojawiło się kilka gwiazd polskiego show-biznesu wraz ze swoimi rodzinami. Przypomnijmy: Gwiazdy z rodzinami na spotkaniu z prezydentem

Dzisiejszy dzień wzbudza wielkie emocje u Anny Muchy. Aktorka na swoim blogu zamieściła niedawno bardzo długi wpis, w którym oburzona pisze o tym, że nie rozumie dlaczego podczas 11 listopada w Polsce dochodzi do strajków, niebezpiecznych demonstracji czy manifestacji. Kiedy była w ciąży, sama musiała uciekać przed "kibolami" czy narodowcami w obawie o swoje życie:

Później jest już tylko ostrzej:

Jeśli patriotyzm oznacza kłótnie i napierdzielankę z okazji 11.11 to ja wolę emigrację. Choćby mentalną. Choćby do innego miasta, albo przynajmniej pod Warszawę... Kiedyś wydawało mi się, że gdyby wybuchła wojna to moim obowiązkiem jest walka z wrogiem. I pewnie zginęłabym od pierwszego strzału... Dziś mam w głębokim poważaniu kamienice i ulice... (brzydkie zresztą). Mam w głębokim poważaniu, co stanie się z moim majątkiem (w kredycie, zresztą), jeśli wejdą... * tu wpisz dowolnego wroga. Nie będę walczyć, o „bliźnich” z ONRu, hejterów, zawistników, ksenofobów, homofobów, czy innych plugawych, małych ludzi... Moim naczelnym obowiązkiem jest ochronienie moich dzieci, mojej rodziny, moich bliskich. Za wszelką cenę. I w nosie mam „boga, honor i ojczyznę!”. Ważniejsze jest to, żeby przeżyli ci, których kocham. - tłumaczy