Anna Mucha już za kilka dni leci z rodziną na wakacje. Kierunek? Toskania. Jednak nawet przed urlopem Mucha nie zwalnia tempa.

Dziś aktorka pojawiła się na konferencji marki Tous, z którą współpracuje od kilku miesięcy. Aktorka bardzo lubi biżuterię i torebki tej marki, dlatego na dzisiejszej konferencji założyła dodatki właśnie z najnowszej kolekcji Tous. Co jeszcze miała na sobie?

Mucha założyła sukienkę z kolekcji Celebration marki Mohito. Do tego dodała buty Badura i torebkę marki Tous. Aktorka ma dostęp do kreacji najpopularniejszych projektantów, ale tym razem zdecydowałą się na kreację z sieciówki za...179,99 zł. Co myślicie o stylizacji Ani?

Anna Mucha na konferencji Tous: