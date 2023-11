Reklama

Anna Mucha na okładce "Party"! Gwiazda "M jak miłość" ma wyjątkowo aktywny koniec roku! Aktorka jest w trakcie zdjęć do filmu "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3", w którym zagra jedną z głównych ról. Na planie pracuje u boku Maćka Zakościelnego, Nikodema Rozbickiego czy Ewy Kasprzyk. Jej obecność na planie zaskoczyła wszystkich, a do tego okazało się, że Mucha ma zagrać zupełnie nową bohaterkę. Kogo zagra Mucha? O tym przeczytacie w najnowszym "Party"!

Co jeszcze w numerze? Poniedziałkowe "Party" to wyjątkowy numer - magazyn obchodzi swoje 11-te urodziny! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe wywiady! Z kim? M.in. z Michałem Szpakiem, Kasią Warnke, Dominiką Gwit czy Ewą Minge. "Party" od poniedziałku w kioskach!

W urodzinowym "Party" wywiad z Michałem Szpakiem.