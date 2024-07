Wczorajsze demonstracje odbywające się w Warszawie z okazji 11 listopada wywołały w mediach spore poruszenie. Wszystko za sprawą marszu Narodowców, którzy jak co roku postanowili zrobić zamieszki w centrum stolicy. Cała akcja nie spodobała się nie tylko politykom, publicystom i dziennikarzom, ale i zbulwersowała wiele gwiazd.

Jedną z nich jest Anna Mucha. Aktorka na swoim blogu napisał długi post, w którym wyraziła swoje ubolewanie nad tym co się wczoraj działo w Warszawie. Gwiazda wyznała, że dwa lata temu przez demonstracje musiała uciekać z ówczesnego mieszkania przy Placu Konstytucji.

- dwa lata temu musiałam uciekać wraz ze swoimi bliskimi ze swojego ówczesnego mieszkania przy pl. Konstytucji, bo wiedziałam, że to nie jest kraj, wróć - moment dla ciężarnej kobiety... i że gdyby akurat wtedy dopadły mnie skurcze, to nikt i nic mi nie pomoże... nie dojadę do szpitala, nie wezwę pomocy... nie wyjdę na ulicę, nie przyjedzie taksówka, nie ruszę auta... zupełna pierdoła... [pisownia oryginalna] - napisała gwiazda.