Od kilku miesięcy Anna Mucha ze swoimi kolegami z teatru jeździ po Polsce ze spektaklem "Single i Remiksy". Relację z tournee aktorka co jakiś czas zamieszczała na swoim blogu. Gwiazda pokazywała m.in. jak mieszkała, co jadła, a także pochwaliła się kontuzją, jakiej nabawiła się podczas jednego z występów. Zobacz: Mucha miała wypadek. Co sobie uszkodziła?

Właśnie kończy się sezon teatralny i w ciągu kilku najbliższych dni Mucha zagra ostatnie przedstawienia. Z tej okazji gwiazda "M jak miłość" postanowiła podsumować trasę, w której uczestniczyła. Nie obyło się oczywiście bez narzekania. Ania głównie jest niezadowolona z poziomu restauracji w jakich przyszło jej jeść. Zobacz:

- wiem też trochę o Polsce :) że (głównie) kebabem i pizza stoi, a niezwykle trudno jest znaleźć dobrego schabowego czy gołąbki. że w Oświęcimiu (co za porażka!) dwukrotnie czekaliśmy na jedzenie ok 3godzin !!!, przy czym raz usłyszeliśmy, że meksykański pub/restauracja do której trafiliśmy przypadkiem i na nasze nieszczęście to "nie jest fast foood! tu trzeba poczekać!". ale żeby od razu trzy godziny?!!! że są koszmarne hotele, których nie chcę nawet linczować, dlatego ich nie wymienię, ale też nigdy tam nie wróce (pisownia oryginalna) - napisała Mucha w swoim ostatnim poście na blogu.

To nie pierwszy raz kiedy aktorka narzeka na bazę noclegową i zaplecze gastronomiczne, z którego miała okazję korzystać. Przypomnijmy, że podczas majówkowego wyjazdu do Nowego Jorku Mucha była strasznie oburzona obsługą w jednym z luksusowych hoteli w dzielnicy Soho. Być może Ania powinna skontaktować się z Magdą Gessler i podać jej adresy tych restauracji olewających klienta, aby restauratorka mogła w nich przeprowadzić "kuchenne rewolucje" ;)

