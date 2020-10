Anna Mucha miała wypadek na planie? Pokazała niepokojące zdjęcia: "Nawet nie pytajcie"

Anna Mucha na swoim InstaStory pokazała zdjęcia, które mocno zaniepokoiły jej fanów. Wygląda na to, że gwiazda miała wypadek na planie filmu. Aktorka musiała zostać opatrzona, a teraz porusza się o kulach. Sprawdźcie szczegóły.

Anna Mucha miała wypadek?! Pokazała zdjęcia z interwencji medycznej

Anna Mucha ma naprawdę mnóstwo obowiązków zawodowych. Aktorka aktualnie pracuje na planie filmu "Kogel - Mogel 4", a do tego ostatnio została również producentką sztuki teatralnej "Przygoda z ogrodnikiem", w której również gra jedną z ról. Anna Mucha nie może zatem narzekać na nudę, bo jej grafik jest wypełniony po brzegi.

Gwiazda w natłoku obowiązków na szczęście znajduje czas na aktywność na Instagramie. Aktorka regularnie relacjonuje różne wydarzenia ze swojego życia, na które z niecierpliwością czekają jej fani. Niestety tym razem Anna Mucha nie miała dla swoich wielbicieli dobrych wieści. Z jej relacji na InstaStory wynika, że gwiazda najwyraźniej miała wypadek na planie filmu!

Anna Mucha pokazała zdjęcie, na którym ma zabandażowaną nogę. W tle zaś widzimy deskorolkę. Wiele wskazuje na to, że aktorka najwyraźniej zaliczyła upadek podczas przejażdżki na tym sprzęcie. Na zdjęciu widnieje także podpis "don't even ask", czyli "nawet nie pytajcie". Z kolei na kolejnej fotografii dodanej przez Annę Muchę na InstaStory możemy zobaczyć kule, co może oznaczać, że gwiazda ma trudności z chodzeniem.

Mamy jednak nadzieję, że nic bardzo poważnego się nie stało i aktorka szybko wróci do sprawności. Oczywiście życzymy dużo zdrowia.

Instagram

Anna Mucha aktualnie pracuje na planie filmu "Kogel - Mogel 4". Wiele wskazuje na to, że do wypadku doszło na planie tej produkcji.