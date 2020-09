Anna Mucha pracuje teraz z obecnym i... byłym partnerem! Jak we troje się dogadują?

Od lat marzyła, by zostać producentką i wreszcie jej pragnienie się spełniło. Anna Mucha "wzięła na warsztat" sztukę "Przygoda z ogrodnikiem", w której również gra jedną z ról. Co ciekawe, do współpracy przy spektaklu Anna Mucha zaprosiła nie tylko obecnego partnera Jakuba Wonsa, z którym spotyka się od ponad roku, ale również... byłego narzeczonego i ojca swoich dzieci Marcela Sorę! Do tej pory Ania nigdy nie wypowiedziała się publicznie, jakie relacje łączą ją z Sorą i czy mają dobry kontakt. W rozmowie z "Party" Mucha zdradziła, dlaczego przyszedł jej do głowy taki pomysł i... jaki był efekt współpracy tych trojga. Co powiedziała?

Lubię pracować z najlepszymi ludźmi w swojej dziedzinie. I Kuba,i Marcello spełniają te warunki. Poza tym wszystko zostaje w rodzinie – śmieje się Anna.

Jak panowie Jakub Wons (który jest reżyserem sztuki "Przygoda z ogrodnikiem") i Sora (odpowiedzialny za scenografię) dogadywali się podczas prób? Zwłaszcza, że w spektaklu produkowanym przez Muchę, Marcel Sora debiutował w roli scenografa...

Bez problemu! – zapewnia Mucha. – Marcello ma talent do aranżacji wnętrz i udało mu się, z włoskim smakiem, oddać klimat luksusowej willi głównych bohaterów – dodaje.

Jesteście ciekawi efektów ich pracy? Pierwszy spektakl "Przygoda z ogrodnikiem" wyprodukowany przez Annę Muchę Widzowie będą mogli zobaczyć już 11 października w Warszawie.

Więcej o Annie Musze przeczytasz w nowym "Party".

Anna Mucha pracuje przy spektaklu z byłym ukochanym i ojcem swoich dzieci Marcelem Sorą!