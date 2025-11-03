W najnowszym odcinku podcastu "WojewódzkiKędzierski" Anna Mucha po raz pierwszy publicznie ujawniła bolesną historię z dzieciństwa. Aktorka, znana z wielu ról filmowych i telewizyjnych, opowiedziała o wydarzeniu, które miało miejsce, gdy miała zaledwie 11 lat. Ujawniła, że w tamtym czasie znalazła się w sytuacji z 22-letnim mężczyzną...

(...) Jakby jeszcze bardziej ktoś próbował na mnie naciskać, to nie wiem, czy miałabym siłę, żeby się obronić. W tym momencie pojawiła się moja babcia... - mówiła Mucha w podcaście

Wstrząsające wyznanie Anny Muchy. Po raz pierwszy o tym opowiedziała

Po raz pierwszy Anna Mucha otwarcie opowiedziała o trudnym doświadczeniu z dzieciństwa w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim w podcaście „WojewódzkiKędzierski”.

Był moment w moim życiu, który był trudnym momentem, ponieważ w proporcjach był niestosowny. Był moment, kiedy ja miałam 11 lat, on miał 22. I uważam, że to już jest grubo - wyznała nagle aktorka

Na te słowa zareagował Kuba Wojewódzki:

To jest grubo. To już podchodzi pod kodeks. Ale to był aktor, reżyser? Myślę, że powinniśmy o tym mówić. Czas nie stanowi tutaj żadnego argumentu - podkreślił dziennikarz

Mucha wówczas odpowiedziała:

Pamiętasz film ,,Sami swoi''? Tam jest cudowna scena, jak ojciec wchodzi do pokoju, wyciąga drzwi i moja babcia to zrobiła. Weszła do pokoju, uznała, że sytuacja jest niestosowna, niewłaściwa, wyczuła...

Zaniepokojony Wojewódzki próbował dowiedzieć się więcej i wypytywał aktorkę, co w ogóle wspomniany mężczyzna robił w tym pokoju. Wówczas gwiazda odparła:

Zaprzyjaźniał się... Teraz wchodzimy w absolutnie gruby temat, którego tutaj nie zgłębimy. Historia ma happy end, ponieważ moja babcia zachowała absolutną czujność. - dodała aktorka

Choć Anna Mucha była niechętna, by dalej drążyć ten temat, Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski próbowali jeszcze z niej wydobyć, czy wspomniany mężczyzna to postać znana dziś na rynku. Gwiazda nie chciała jednak zdradzać szczegółów jego tożsamości. Uniknęła odpowiedzi na pytanie o to, czy wspomniana osoba nadal funkcjonuje w świecie show-biznesu i przyznała:

Jezus Maria, nie pytajcie mnie o to! Nie interesuje mnie to. Miałam 11 lat, czułam, że coś jest nie tak. Umiałam też postawić granice, no bo jakieś granice wtedy postawiłam, natomiast pewnie gdybym jeszcze raz została, że tak powiem, przyparta – mówię w przenośni – jakby jeszcze bardziej ktoś próbował na mnie naciskać, to nie wiem, czy miałabym siłę, żeby się obronić. W tym momencie pojawiła się moja babcia - powiedziała i ucięła temat

Zobacz także