Anna Mucha i Kuba Wojewódzki znowu razem! Teraz już nie ma wątpliwości, co ich łączy!

Spekulacjom na temat tego, czy Anna Mucha jest z Kubą Wojewódzkim, nie ma końca. Nic dziwnego, skoro przed laty tworzyli wyjątkowo barwną parę, a od kilku miesięcy sami bardzo skutecznie podsycali doniesienia o swojej relacji. Teraz już oficjalnie wiadomo, że ich drogi ponownie się skrzyżowały, jednak na poziomie biznesowym. Oboje są niezależni, śmiało prezentują swoje, nierzadko kontrowersyjne, poglądy, więc postanowili połączyć siły. Jak to wykorzystają?

Kuba Wojewódzki i były szef ds. PR Polsatu Konrad Stachurski założyli agencję influencer marketingu. Będą reprezentować wybrane gwiazdy na poziomie social mediów. Oprócz Kuby Wojewódzkiego, współpracę podjęły takie gwiazdy jak: Magda Gessler, Antoni Królikowski, Michał i Aleksandra Żebrowscy oraz... Anna Mucha!

Konrad Stachurski w rozmowie z WirtualneMedia.pl wyjaśnia, że do współpracy zaprosili osoby, które szanują, i które wspólnie z nimi chętnie będą łamać stereotypy:

To silne marki w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Myślę, że jeszcze kilka dni temu nikt nie kojarzyłby nazwiska Żebrowski czy Królikowski z obszarem influencerskim. A my pokazujemy, że to możliwe. To kameralny koncept butikowy. Nasze "biuro" to laptop, WiFi, telefon z kontaktami i kreatywne podejście. Plus nasi partnerzy. Reprezentujemy ich wyłącznie w przestrzeni social mediów.