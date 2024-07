Anna Mucha jest gwiazdą, która za każdym razem gdy pojawia się publicznie chce wyglądać bez skazy. Aktorka z pewnością przed wyjściem z domu spędza dłuższą chwilę u makijażystki, aby jej ciało było gładkie i jedwabiste w dotyku. W najnowszym numerze magazynu "Uroda" gwiazda zdradziła, co zawsze ma w kosmetyczce.

Ostatnio Mucha została twarzą perfum Oriflame Power Woman, dlatego kosmetyki tej marki zajmują większą cześć jej kosmetyczki.

- Moje kosmetyczny must have to podkład Giordani Gold Oriflame, który stosuję od 5 lat. Latem świetnie sprawdza się ananasowy błyszczyk Very Me Mood tej samej marki. Stałym elementem mojego makijażu są kreski na powiekach, które wykonuję za pomocą kredki do oczu Kajal raz eye-linera - zdradziła aktorka.