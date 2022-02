Anna Milewska kończy 91 lat! Aktorka wybaczała mężowi wszystkie zdrady. "Nie mogłam mu zabronić"

Anna Milewska od zawsze była bardzo zapracowaną aktorką. Odkąd skończyła Państwową Szkołę Teatralną w Krakowie oddała się pracy w największych polskich teatrach. Na małym ekranie zadebiutowała w 1967 roku, występując w popularnych serialach telewizyjnych. Młodsze pokolenie pamięta jednak Annę Milewską przede wszystkim jako odtwórczynię roli Julii Kamienickiej- Złotopolskiej w "Złotopolskich", żony głównego bohatera Dionizego Złotopolskiego. Anna Milewska 21 lutego obchodzi 91 urodziny! W wywiadzie dla portalu "sport.onet.pl" ujawnia sposób na długowieczność, dobre zdrowie i szczęśliwe małżeństwo, które może takie być mimo licznych zdrad...

Andrzej Zawada był jednym z najpopularniejszych himalaistów oraz organizatorem i kierownikiem licznych wypraw wysokogórskich. W 1980 roku poprowadził wyprawę pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Swoją ogromną wiedzę i doświadczenie wykorzystywał tworząc książki i filmy dokumentalne. Z Anną Milewską poznał się przy okazji zebrania klubu górskiego. Jak przyznaje dziś aktorka, wtedy pierwszy raz się na niego zapatrzyła i w tym wpatrzeniu przetrwała kolejne 47 lat wspólnego życia i 37 lat małżeństwa aż do jego śmierci.

O tym małżeństwie mówiło się dość często, ponieważ Andrzej Zawada, mimo że zakochany w swojej żonie, często miewał przelotnie związki z innymi kobietami, czego przed swoją żoną nie ukrywał. Jak Anna Milewska zdołała sobie z tym poradzić?

Zenon Zyburtowicz/East News

Anna Milewska z taką łatwością mówi o zdradach swojego męża, bo jak zapewnia, były one czysto fizyczne, nie bazowały na miłości. A jednak trudno sobie wyobrazić tak pobłażliwy stosunek wobec skoków w bok partnera bez żadnego cierpienia czy chociażby smutku. Anna Milewska nie zaprzecza, że towarzyszyły jej takie uczucia, ale jednak nie chciała być w żaden sposób radykalna:

- Tolerowałam jego styl życia. Nie ścigałam jego adoratorek i bliskich przyjaciółek ani go nie śledziłam. To było mi obce. Gdybym tak postąpiła, byłoby to uzurpowaniem sobie prawa do czyjegoś życia. To był mój mąż, ale nie był moją własnością. Nie mogłam mu więc czegokolwiek zabronić.