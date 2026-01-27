Anna Markowska aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, gdzie utrzymuje stały kontakt ze swoimi obserwatorami. Na Instagramie śledzi ją już kilkaset tysięcy osób, które chętnie komentują każdy jej post. Ostatnio celebrytka pochwaliła się fanom, że ruszył remont jej mieszkania.

Anna Markowska robi karierę w modelingu

Anna Markowska to polska modelka i influencerka, która swoją karierę zaczęła już jako nastolatka - pierwsze zlecenia w modelingu zdobywała około 16 roku życia, uczestnicząc w sesjach zdjęciowych i lokalnych pokazach mody.

Dużą rozpoznawalność przyniósł jej udział w siódmej edycji programu "Top Model" emitowanego w TVN w 2018 roku. Markowska dotarła wówczas do finału i zyskała medialny rozgłos, co pomogło jej w dalszym rozwoju zawodowym i budowaniu wizerunku w branży modowej oraz w mediach społecznościowych. Obecnie kontynuuje pracę jako modelka, współpracując z markami i aktywnie prowadząc konto na Instagramie.

Jej życie prywatne stało się szeroko komentowane, gdy media zaczęły łączyć ją z znanym dziennikarzem Kubą Wojewódzkim. Relacja ta zaczęła się w 2022 roku - Markowska potwierdziła wówczas związek z Wojewódzkim, mówiąc otwarcie, że snują wspólne plany na przyszłość, chociaż spora różnica wieku między nimi budziła wiele emocji w mediach. Początkowo ich znajomość zaczęła się od przyjaźni, a z czasem przerodziła się w związek, który stał się jednym z częściej komentowanych romansów w polskim show-biznesie. Para ostatecznie rozstała się w przyjacielskiej atmosferze, pozostając w kontakcie.

Anna Markowska rozpoczęła remont mieszkania

Anna Markowska żyje w ciągłym biegu i chętnie pokazuje kulisy swojej codzienności w mediach społecznościowych. Każda jej publikacja spotyka się z dużym zainteresowaniem i falą życzliwych komentarzy od fanów, którzy uważnie śledzą jej życie. Niedawno modelka podzieliła się radosną nowiną - rozpoczęła remont swojego mieszkania, czym wywołała entuzjazm wśród internautów.

Przed nami dużo pracy, a ja na bieżąco będę pokazywać Wam jej efekty. Będzie wiele decyzji do podjęcia w których mam nadzieję, że mnie czasami wesprzecie napisała.

Fani modelki nie szczędzili jej słów wsparcia w komentarzach.

Nie mogę się doczekać finału! Będzie pięknie. Z przyjemnością wielką kibicuję Twojej radości.

Z wielką uwagą będę śledzić postępy.

Trzymamy kciuki - pisali internauci.

