Anna Maria Jopek na salonach to bardzo rzadki widok, dlatego jeśli już pokazuje się gdzieś to zawsze są to sytuacje wyjątkowe. Wczoraj na przykład wokalistka była gwiazdą wieczoru podczas prezentacji biżuterii marki W.Kruk, którą zaprojektowała wspólnie z Anną Orską, projektantką biżuterii. Zamiast jednak brylować na czerwonym dywanie, artystka dała koncert dla zaproszonych do Pałacu Sobańskich w Warszawie gości.

Na wydarzeniu Anna wystąpiła w czarnej jedwabnej kreacji z głębokim dekoltem, która podkreśliła jej jędrne piersi. Do sukienki gwiazda dobrała czarne wełniane bolerko, torebkę pod kolor i beżowe szpilki. Miłym akcentem był masywny wisior z jej kolekcji biżuterii.

Z twarzy wokalistki ani przez chwilę nie schodził uśmiech. W końcu gwiazda świętowała wielki sukces w gronie najbliższych przyjaciół, w tym Krzysztofa Herdzina.

