Ania Lewandowska pokazała wyprawkę dla dziecka. Przypadkiem zdradziła płeć maleństwa?

Anna Lewandowska jest już w 7. miesiącu ciąży, a to oznacza, że najwyższa pora na kompletowanie wyprawki. Trenerka pokazała małą część tego, co udało jej się zgromadzić i postanowiła skorzystać z pomocy swoich fanek, pytając je o listę niezbędnych rzeczy.

Największą uwagę Internautek zwróciła kolorystyka wyprawki. Czy Anna Lewandowska w ten sposób zdradziła płeć dziecka?

Anna Lewandowska pokazała na Instagramie zdjęcie wyprawki, w skład której wszedł brązowy kocyk, niebieski smoczek i butelka, pamiątkowy album na zdjęcia i gryzak w kształcie konika. Pod zdjęciem przyznała, że kompletowanie wyprawki dla dziecka to dla niej prawdziwa frajda:

Ale ten czas leci.. Powoli zaczynam szykować wyprawkę😍 Myślę, że każda przyszła mama lubi to zajęcie - ja też.

Poprosiła też instamatki o pomoc - by napisały, co im było niezbędne:

Ale ale, ja Wam doradzam, co jest zdrowe i jak trenować, polecam najlepsze kosmetyki 😉 nowości na @babybyann a Wy mamuśki mogłybyście podpowiedzieć mi, czy macie jakąś swoją listę wyprawkową taką wiecie.. must have.