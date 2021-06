Anna Lewandowska zszokowała fanów nowym wpisem. "Ktoś Ci się włamał na konto?!"

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie pierwsze zdjęcie po świętach i pochwaliła się, że zaczyna przygotowania do Nowego Roku. W treningu towarzyszyła jej Klara i okazuje się, że 3-latka jest już doskonałą partnerką do treningów. Trzeba przyznać, że dziewczynka uwielbia sport podobnie jak jej rodzice, a Anna Lewandowska w końcu pokazała twarz Klary! Anna Lewandowska pokazała twarz Klary! Anna i Robert Lewandowscy tegoroczne święta spędzili w gronie znajomych w Dubaju. Po chwili odpoczynku trenerka wróciła do treningów, w których towarzyszy jej Klara. Okazuje się, że dziewczynka doskonale radzi sobie z ćwiczeniami i dzielnie trenuje pod czujnym okiem mamy: z moją partnerką treningową❤️ Kooocham. - napisała Anna Lewandowska na Instagramie. Trenerka dodała też, że tegoroczne święta minęły jej bardzo szybko i już zaczęła przygotowania do Nowego Roku. Oczywiście zaczęła od ćwiczeń: I tak oto minęły Święta... Przyznacie chyba, że zdecydowanie za szybko 🙈 Teraz pora na przygotowania do Nowego Roku 💪 Zanim zdradzę pierwsze szczegóły Wyzwania melduję, że już dziś udało mi się zrobić pierwszy poświąteczny trening Niektóre Internautki żartują, że teraz to nie Anna Lewandowska motywuje ich do ćwiczeń, ale Klara. Inni po raz kolejny krytykują fakt, że gwiazda częściowo zakrywa buzię córki, choć gwiazda wielokrotnie tłumaczyła, że to świadoma decyzja i w ten sposób dba o jej prywatność: Cudowne Dziewczyny 💓 Klarcia moja motywatorka 😍🔥❤️ W końcu pokazała córeczke Klara jest słodka♥️ O co chodzi z tym chowaniem twarzy dziecka ? Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie Anny Lewandowskiej z Klarą. Dziewczynka pójdzie w ślady mamy? Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy...