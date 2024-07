1 z 13

Anna Lewandowska poprowadziła trening na plaży w Juracie

Anna Lewandowska poprowadziła trening dla żon i partnerek piłkarzy z kadry narodowej. Żona Roberta Lewandowskiego oraz inne partnerki reprezentantów Polski przebywają obecnie w Juracie, gdzie odbywa się zgrupowanie kadry przed Euro 2016. Ćwiczenia pod okiem Anny Lewandowskiej odbywały się na pięknej, nadbałtyckiej plaży. Choć pogoda nie dopisała, to wszystkie panie wyglądały na zadowolone z treningu pod okiem ekspertki. To jednak nie wszystko! Anna Lewandowska na widok dziecka jednego z piłkarzy wyraźnie się rozpromieniła i z uśmiechem zagadywała do słodkiego bobasa. Czyżby był to trening do roli mamy? ;) Zobaczcie słodkie zdjęcia!

Zobacz też: Smutny Robert Lewandowski po przegranym meczu Ligi Mistrzów. Ania dobrze wie, jak go pocieszyć!