Anna Lewandowska zrezygnowała z grzywki! Gwiazda postawiła na wygodę

Anna Lewandowska bez grzywki? Zdjęcia w takiej fryzurze coraz częściej pojawiają się na profilu gwiazdy na Instagramie. Wygląda na to, że trenerka zatęskniła na wygodną fryzurą i powoli wraca do dawnego wyglądu. Tym razem Anna Lewandowska pochwaliła się bardzo prostą stylizacją, a włosy zaczesała w kucyk. Nic dziwnego, że ten look zachwycił jej obserwatorki!

Anna Lewandowska zrezygnowała z grzywki!

Anna Lewandowska zdecydowanie nie należy do gwiazd, które często eksperymentują ze swoim wyglądem. Trenerka jest wierna długim włosom, które w ostatnich latach zdecydowała się nieco rozjaśnić, a największą zmianą do tej pory było obcięcie grzywki, na które zdecydowała się prawie trzy lata temu. Ostatnio jednak gwiazda coraz częściej wybiera fryzury z gładko zaczesaną grzywką. Niedawno prezentowała się w zachwycających "warkoczach bokserskich", a teraz znów pożegnała grzywkę. Wygląda na to, że Anna Lewandowska wraca do wygodnych rozwiązań, do których zdecydowanie należy popularny kucyk!

Trenerka podczas nowego live'a na Instagramie zachwyciła prostą fryzurą bez grzywki, subtelnym makijażem z prostym wełnianym swetrem w serek. Nowy look żony Roberta Lewandowskiego urzekł jej obserwatorki, które w komentarzach komplementują gwiazdę:

Piękna. Cudowna Aniu, śliczny sweterek ❤️

Sami spójrzcie! Anna Lewandowska powinna już na stałe zrezygnować z grzywki?

