Anna Lewandowska zgubiła się podczas treningu. Żona Roberta Lewandowskiego zdradziła swoim fanom na Facebooku, że biegając straciła "rachubę czasu oraz kierunek". Anna Lewandowska nie wiedziała, jak dotrzeć do swojego domu! Trenerka Polek dostrzegła jednak pozytywną stronę tej historii - udało się jej przebiec 8 kilometrów.

Zagubiona lub zgubiona Wsłuchana w wykład, straciłam rachubę czasu oraz kierunek Znasz to uczucie kiedy nie możesz wrócić do domu bo zaginęłaś w czasoprzestrzeni i tak w zasadzie nie wiesz jak do niego dotrzeć?

8 km ZROBIONE! - napisała na Facebooku i pokazała zdjęcie z treningu.