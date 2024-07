Anna Lewandowska zdała ważny egzamin! Okazuje się, że tuż przed narodzinami pierwszego dziecka Ani i Roberta, ciężarna trenerka otrzymała dokument potwierdzający ukończenie Certyfikowanej Akademii Dietetyka. Przyszła mama pochwaliła się swoim sukcesem na Instagramie. Jak zareagowali jej fani?

Okazuje się, że od marca 2016 roku do stycznia 2017 roku ciężarna żona Roberta Lewandowskiego uczyła się, jak prawidłowo układać plan dietetyczny. Kurs ukończyła pozytywnym wynikiem, czym pochwaliła się swoim fanom w sieci.

Kolejny mały kroczek za mną i kolejny cel zawodowy osiągnięty ????????????Another small step done and another professional goal achieved ????????????#progress #next #certificate #passion #healthypregnant #heathyplanbyann #annalewandowska- napisała na Instagramie.