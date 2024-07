Anna Lewandowska współpracuje z marką produkującą koszule do karmienia! Okazuje się, że żona Roberta Lewandowskiego nie próżnuje po porodzie. Ostatnio trenerka pochwaliła się informacją o wydaniu nowej książki z poradami dla młodych mam "Healthy Mama – poradnik zdrowej mamy", a teraz okazuje się, że pomogła również zaprojektować koszule do karmienia! Ile kosztuje ubranie dla mam z logo Anny Lewandowskiej?

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa po porodzie

Koszule marki Hug Gallery, które zostały stworzone we współpracy z Anną Lewandowską trafiły już do sprzedaży. Na stronie internetowej popularnego wśród gwiazd sklepu Muppetshop koszula do karmienia kosztuje 229 złotych.

Wyjątkowa koszula do karmienia z innowacyjnymi rozwiązaniami, stworzona we współpracy z Anią Lewandowską, ekspertką w zakresie zdrowego odżywiania i szczęśliwą Mamą malutkiej Klary- czytamy w opisie produktu.

Kto wie, być może już wkrótce Anna Lewandowska rozpocznie współpracę z marką produkującą ubranka i akcesoria dla dzieci? Jesteśmy pewni, że kolekcja sygnowana nazwiskiem Ani byłaby prawdziwym hitem!

Anna Lewandowska współpracuje z marką produkującą koszule do karmienia.

Trenerka nie próżnuje po narodzinach córki.