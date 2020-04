Ku rozpaczy Ani Lewandowskiej, mała Klara nie chce ich nosić! "Po kim ona to ma?"

Anna Lewandowska z racji swojego zawodu najczęściej wybiera sportowe stylizacje i to właśnie w tym stroju Klara widzi swoją mamę najczęściej. Okazuje się, że dziewczynka tak pokochała wygodne dresy, że - ku rozpaczy mamy - nie chce nosić sukienek.

Anna Lewandowska właśnie pochwaliła się zdjęciem córki i przyznała, że marzyła o tym, by ubierać ją w sukienki, kupować opaski, spineczki, a tymczasem Klara ponad wszystko stawia na dresy!

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie Klary i zamieściła dialog z córką, z którego wynika, że dziewczynka nie chce chodzić w sukienkach, ale woli wygodne... dresy:

Ja: Klara, to może dziś założysz sukienkę..?

Klara: Nieee🥴

🤷‍♀️🙈A miały być piękne sukieneczki, boho style (czasami się udaje,😆), balerinki, spineczki, opaski.. A co jest? 😁Dresy, w razie gdyby przyszło zrobić burpeesy 🙈

Po kim ona to ma ?😅 i w sumie, dlaczego mnie to jeszcze dziwi?😎😆

Jak radzicie sobie z Waszymi małymi fashionostkami?😋