Anna Lewandowska zachwyciła fryzurą i modnym płaszczem na jesień. Fanki komplementują gwiazdę "Śliczna"!

Anna Lewandowska zdecydowanie należy do grona najlepiej ubranych gwiazd. Trenerka, która na co dzień mieszka w Niemczach, doskonale orientuje się w najnowszych trendach. Tym razem zaskoczyła nie tylko idealną, jesienną stylizacją, ale również fryzurą. Anna Lewandowska do tej pory była wierna grzywce, na którą zdecydowała się kilka lat temu, a teraz gwiazda postawiała na wygodę i wybrała tzw. "bokserskie warkocze". Fanki gwiazdy są zachwycone, tylu komplementów pod adresem trenerki już dawno nie padło!

Anna Lewandowska zachwyciła fryzurą i modnym płaszczem na jesień

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia, na których zaprezentowała dwie stylizację i tę samą fryzurę. Okazuje się, że gwiazda na chwilę zrezygnowała z grzywki i postawiła na modne warkocze. Trenerka wygląda doskonale w tej fryzurze. Jej fanki są zachwycone, ale zwracają uwagę na coś jeszcze. To miniaturowa pikowana torebka od Dolce&Gabanna, która kosztuje 2,920 zł. Tak mały dodatek, a efekt ogromny!

Ale fajna stylówka jaka torebunia! Aniu super wyglądasz ❤️ i ta torebka 😍

Sami spójrzcie!

Do tej pory Anna Lewandowska nosiła długie rozpuszczone włosy z grzywką.