Anna Lewandowska pokazała swój team marzeń. To Robert, Klara i Laura! Co za urocze zdjęcie!

Anna Lewandowska na swoim profilu w mediach społecznościowych od czasu do czasu publikuje zdjęcia ze swoimi córeczkami, jednak w relacji na Instastories pojawiają się one zdecydowanie częściej. Trenerka tym razem zdecydowała się pokazać na Instagramie wspólne zabawy Klary i Laury z Robertem Lewandowskim. Wygląda na to, że dziewczynki są prawdziwymi "córeczkami tatusia"! Doskonale bawią się razem z piłkarzem... Co za uroczy widok!

Anna Lewandowska pokazała swój team marzeń

Anna Lewandowska pokazała na Instagramie swój team marzeń i nie ma tu zaskoczenia, to oczywiście Robert Lewandowski i jej córki: Klara i Laura. Trenerka pokazała wspólne zabawy sportowca z córeczkami. Widać, że dziewczynki uwielbiają spędzać czas ze swoim tata, a Klara z pasją opowiada piłkarzowi swoje historie. Nie mogło też zabraknąć aktywnych zabaw, w końcu starsza córeczka uwielbia ruch tak, jak jej rodzice.

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie! To najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Anna Lewandowska coraz chętniej publikuje zdjęcia z córeczkami. Nawet Klara nie jest widoczna na nich jedynie tyłem czy bokiem, ale widać już, przynajmniej częściowo, twarz dziewczynki. Jak wiadomo Anna i Robert Lewandowscy podjęli decyzję, że nie będą publikować wizerunków dzieci w mediach społecznościowych i konsekwentnie się tego trzymają.

