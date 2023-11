Anna Lewandowska słynie ze swojego zamiłowania do sportu i zdrowego stylu życia. Dawniej była odnoszącą sukcesy zawodniczką karate, obecnie skupia się na fitnessie. Nie oznacza to jednak, że żona Roberta Lewandowskiego spoczęła na laurach. Przeciwnie! Nie boi się próbować swoich siły w nowych dyscyplinach. Na Instagramie zaprezentowała coś zupełnie nowego! Anna Lewandowska odważyła się spróbować wspinaczki po ściance. Robiła to pod okiem znanego aktora! Kogo?

Reklama

Anna Lewandowska na ściance wspinaczkowej

Zdjęcie ze ścianki wspinaczkowej pojawiło się na InstaStories Anny Lewandowskiej w sobotę.

Nowe wyzwanie - napisała trenerka.

Niedługo później fotka trafiła również na Instagram... Alana Andersza! Aktor, który od dawna pasjonuje się sportem, najwyraźniej towarzyszył Annie Lewandowskiej na ściance. A może nawet... był instruktorem Lewandowskiej? Alan Andersz chętnie publikuje na Instagramie migawki ze swoich treningów. Wiele jego filmików i zdjęć prezentuje umiejętności aktora właśnie w dziedzinie wspinaczki. Najwyraźniej Ana Lewandowska postanowiła skorzystać z wiedzy i doświadczenia znajomego. Czyżby szykował się wspólny projekt? ;) Na razie nie ma informacji na ten temat. Jednak znając pomysłowość i zapał do pracy Anny Lewandowskiej, może się tak wydarzyć!

Przeczytaj: "Na 15 lat pracy w show-biznesie nie poznałam nikogo takiego" Znana dziennikarka zdradza kulisy współpracy z Anną Lewandowską!

Anna Lewandowska spróbowała ścianki wspinaczkowej.

Instagram/annalewandowskahpba

Reklama

Alan Andersz, który pasjonuje się tym sportem, pochwalił trenerkę!