Aż trudno w to uwierzyć! Okazuje się jednak, że świąteczne przyjemności nie omijają nawet gwiazd, które na co dzień zachęcają nas do dbania o siebie. Anna Lewandowska wyznała na Instagramie, że w czasie świąt... przytyła! Słynąca z propagowania zdrowego stylu życia trenerka i dietetyczka najwyraźniej uległa świątecznej atmosferze i zjadła nieco za dużo bezglutenowych ciasteczek. ;) Ania przyznała się, że zarówno ona jak i Robert są przejedzeni po rodzinnym świętowaniu.

