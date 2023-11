O tym, że Anna Lewandowska ma wielką pasję, jaką jest sport i zdrowe odżywianie, wiemy nie od dziś. Jakiś czas temu Ania zdradziła w jednym z wywiadów, że nawet jadąc na wakacje, zabiera ze sobą książki o zdrowiu, zamiast np. powieści czy kryminałów. Zatem wszystko wskazuje na to, że Lewandowska wprost nie może oderwać się od pracy. Na szczęście, żona Roberta Lewandowskiego kocha to, co robi. Choć pozornie może się wydawać, że dopadł ją pracoholizm. ;)

- Niech to co robisz STANIE SIĘ TWOJĄ PASJĄ – lub ZACZNIJ PRACOWAĆ Z PASJĄ. Ja pracuję w 100 % z pasji i kocham to co robię. Można mi zarzucić PRACOHOLIZM, ale ja go nie czuję, bo praca sprawia mi przyjemność i ją kocham. Wywołaj w sobie taką motywację, która spowoduje że pokochasz swój zawód! Połączyłam miłość do tego co robię z pracą. Np. Kocham zdrowy styl życia, zdrowe żywienie, otworzyłam firmę… itp. - pisze Anna Lewandowska na swoim blogu.