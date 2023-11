1 z 5

Kulinarna wpadka Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska zaliczyła kulinarną wpadkę! Trenerka, która uchodzi za inspirację dla wielu polskich kobiet, tym razem pokazała na Instagramie, że nawet jej od czasu do czasu zdarzają się nieudane eksperymenty w kuchni. Trenerka niemal codziennie zamieszcza w Internecie nowe, inspirujące przepisy na zdrowe dania. Powstawanie pomysłów na oryginalne potrawy często wiąże się z wieloma próbami, które, jak się okazuje, nie zawsze są udane. Na szczęście, Anna Lewandowska ma do siebie spory dystans i nie ma problemu z tym, żeby pokazać, że od czasu do czasu jej również coś nie wychodzi w kuchni. ;)

