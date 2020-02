Anna Lewandowska wycofuje się z życia zawodowego!? "To już ten czas"

Anna Lewandowska pomimo iż jest już w zaawansowanej ciąży, do tej pory nie zwalniała tempa. Cały czas była aktywna zawodowo i łączyła pracę z opieką nad swoją pierwszą córką Klarą. Jednak nadszedł czas na odpoczynek!

Gwiazda za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że po intensywnym dla niej okresie chce w końcu odpocząć! Czy to oznacza, że żona Roberta Lewandowskiego zniknie także z mediów społecznościowych?

Ania Lewandowska jest prawdziwą inspiracją dla wielu kobiet. Zarówno w pierwszej jak i drugiej ciąży gwiazda dzieli się ze swoimi fanami cennymi wskazówkami dotyczącymi treningów i zdrowego odżywiania w ciąży.

Oprócz aktywności w mediach społecznościowych, trenerka przez cały czas ciężko pracowała. W swoim wpisie na Instagramie poinformowała wielbicieli o tym, jak wiele udało jej się zrobić w ostatnim czasie!

Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo pracowite, ale co to był za czas! 💪❤ Pierwszy projekt to nagranie treningów dla kobiet w ciąży do mojej aplikacji (...).

W ciąży udało mi się poprowadzić dwa obozy (i nikt się nie nudził 😎) oraz wziąć udział w kampanii @4f_official , przy równoczesnym tworzeniu mojej własnej kolekcji dla 4F (cieszę się na maksa!). Wczoraj natomiast brałam udział w sesji do mojego TOP SECRET projektu, którego efekty wkrótce zobaczycie. 🙊🙈

Praca nad nim trwa NIEPRZERWANIE OD ROKU , ale z takim teamem przekonuje się ponownie, jak kocham moją pracę - czytamy we wpisie żony Roberta Lewandowskiego.