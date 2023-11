Anna Lewandowska udzieliła wywiadu dla „Wprost”. Głównym tematem rozmowy jest biznes i oczywiście pieniądze. Nie od dziś wiadomo, że małżeństwo Lewandowskich zarabia ogromne pieniądze, które zdobyli swoją ciężką pracą. W wywiadzie mistrzyni karate skupia się przede wszystkim na swojej karierze, która zaczęła się od prowadzenia bloga Healthy Plan by Ann.

Początki jej kariery jako gwiazdy fitness były trudne. Nie wszyscy wierzyli, że jej się uda. Nie pomagały ciągłe porównania do Ewy Chodakowskiej. Dziś Anna Lewandowska prowadzi blog, organizuje obozy fitness, produkuje zdrową żywność i jest to tylko część jej biznesu, który rozwija się z roku na rok.

Zobacz: Anna Lewandowska za koszulę Balenciagi zapłaciła 3 655 zł! My znaleźliśmy 10 podobnych już od 59,90 zł

Podjęty we Wproście temat pieniędzy nie jest łatwy, szczególnie w naszym kraju. Na krytyczne komentarze nie trzeba było długo czekać. Pod zdjęciem okładki tygodnika, którą Lewandowska wrzuciła na swój Instagram rozpętała się prawdziwa burza. Oto niektóre z komentarzy:

Jedyna rzecza jaka by można podciągnąć to że dzięki mężowi jest bardziej popularna . No i nazwisko ma znaczenie . A reszta sama przychodzi i fajnie

Zaraz hejt...raczej prawda. Bez Roberta wszyscy wiedza kim byla...nikt o niej nie slyszal! za "sukcesem"stoi kasa meza.

Ogólnie to Robert przyniósł A reszta......spadła jak płatek......

Faktem jest ze gdyby wyszla za przyslowiowego Kowalskiego nie bylaby w tym miejscu ktorym jest i nie wygladalaby tak jak wyglada?