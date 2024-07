Anna Lewandowska wspiera Marinę! Nie da się ukryć, że obie Panie bardzo się lubią i nie raz można je było spotkać razem na meczu czy na zakupach. Co ciekawe, Anna Lewandowska i Marina spędziły nawet razem majówkę! Trenerka i wokalistka wyjechały razem do Londynu, gdzie świetnie się razem bawiły! Anna Lewandowska wspiera Marinę nie tylko prywatnie, ale także zawodowo. Ania na swoim Instagramie wrzuciła filmik, na którym pokazuje kilka ćwiczeń, które wykonuje w rytm najnowszego singla Mariny "On my way". To bardzo ważny dla artystki utwór, z którym wraca po 3 latach na muzyczny rynek. Klip do niego powstawał aż w Kalifornii.

Co ciekawe, Marina też dopinguje Lewandowską! Kiedyś sama zachęcała do ćwiczeń i aktywności fizycznej, a podobno treningi pod okiem bardziej doświadczonej koleżanki to sama przyjemność! Zobaczcie filmik!

