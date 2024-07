1 z 10

Anna Lewandowska wróciła do treningów po ciąży! Świeżo upieczona mama pochwaliła się na swoim Instagramie filmikiem z pierwszego treningu po urodzeniu córeczki Klary. Żona Roberta Lewandowskiego urodziła swoje pierwsze dziecko 4 maja, czyli niespełna trzy tygodnie temu. Trenerka do tej pory zapewniała swojej fanki, że nie trenuje, a czas po porodzie przeznacza na regenerację. Prosiła również swoje wielbicielki, by te potrenowały za nią. ;)

Najwyraźniej jednak nie muszą już tego robić, bo Ania właśnie zaczyna powrót do formy. To bardzo ambitne! Anna, Robert i Klara Lewandowscy przebywają obecnie na wakacjach we Włoszech, gdzie pojechali naładować baterie oraz... pokazać Klarze kawałek świata. ;)

