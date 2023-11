Wszystko wskazuje na to, że zmiana klubu przez Roberta Lewandowskiego jest coraz bardziej realna. O tym, że najlepsze kluby interesują się napastnikiem Bayernu Monachium już dawno pisały serwisy sportowe. Co prawda wtedy nikt nie podejrzewał, że transfer piłkarza do francuskiego klubu Paris Saint-Germain jest prawdopodobny, a teraz okazuje się, że to bardzo możliwe!

Robert Lewandowski zmieni klub piłkarski?

Anna i Robert Lewandowski od 2014 roku mają dwa domy: w Polsce i w Niemczech. Piłkarz jest jednym z najlepszych zawodników Bayernu i nic w tym dziwnego, że interesują się nim najlepsze światowe kluby. Jak podaje magazyn „Kicker” napastnik nie może porozumieć się z klubem w sprawie nowego kontraktu, a to oznacza, że transfer do Paris Saint-Germain byłby ciekawą zmianą. Drugą prawdopodobną opcją wydaje się kontrakt z Manchester United. Jeśli piłkarz zdecydowałby się zmianę klubu to oznacza zmianę miejsca zamieszkania dla całej rodziny Lewandowskich. Anna Lewandowska z Klarą przeprowadziłyby się wtedy zapewne razem z Robertem do Francji lub Wielkiej Brytanii.

Trenerka z pewnością szybko odnalazłaby się w nowej rzeczywistości. W końcu jak wiadomo kariera piłkarska jest związana z częstymi zmianami klubów. Co prawda nic nie jest jeszcze przesądzone, bo aktualnie trwają negocjacje w Bayernie, ale może się okazać, że nie pójdą po myśli napastnika i wtedy przeprowadzka stanie się realna!

Anna Lewandowska z Klarą w samolocie

